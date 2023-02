Costa combine les îles grecques et les Baléares en une seule croisière

Costa Croisières a décidé d'ajouter un navire en méditerranée, le Costa Fortuna, et lance une nouvelle offre d'avril à octobre 2023 : des croisières de deux semaines pour prendre le temps d’explorer la Méditerranée au départ de Marseille.



" Cet été, un itinéraire inédit permettra aux passagers de combiner les îles grecques et les Baléares en un seul séjour ", dévoile la compagnie dans un communiqué.



Ainsi, du 24 juin au 19 août, le Costa Fortuna proposera un itinéraire qui comprendra Marseille, Savone, Civitavecchia/Rome, Messine, quatre îles grecques, comme la Crète (avec une escale à Héraklion), Rhodes, Mykonos, Santorin, Céphalonie (avec une escale à Argostoli), Palma de Majorque, aux Baléares, puis Barcelone.



Le deuxième itinéraire du Costa Fortuna sera en revanche consacré aux îles Canaries avec des départs de Marseille, où il sera possible d'explorer jusqu'à cinq escales de cet archipel (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), ainsi que Madère, Malaga, Savone et, sur certains départs, Civitavecchia/Rome.



Les départs prévus vont du 29 avril au 10 juin, avec également des départs les 2 et 16 septembre.



Également au départ de Marseille, un troisième itinéraire, disponible le 16 avril, le 30 septembre et le 14 octobre, permettra de découvrir Istanbul (où les clients pourront également passer la nuit lors des départs de septembre et d'octobre) et Izmir, en Turquie, Athènes, en Grèce, et Malte, ainsi que Savone, Civitavecchia/Rome, Catane, Barcelone et Marseille.



Enfin, à l’automne, du 28 octobre à la mi-novembre, le Costa Fortuna proposera également des mini-croisières de trois et quatre jours en Méditerranée occidentale entre Marseille, Savone et Barcelone.