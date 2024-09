Premier point, les symptômes post-vacances sont extrêmement bien documentés et font l’objet d’un inventaire plutôt unanime quel que soit le pays où ont été menées des observations.Les principaux d’entre eux se divisent en deux catégories physiques et psychologiques et se résument comme suit, sachant cependant que la durée des symptômes est très variable. Elle peut n’être que de quelques jours, mais parfois la rupture de rythme et de cadre de vie est si profonde que les malaises durent plus longtemps et méritent consultation.se sentir épuisé après le retour des vacances est courant. Pourquoi ? Parce que le corps et l’esprit ont peut-être été habitués à un rythme plus détendu durant cette période et qu’ils ont du mal à reprendre un rythme routinier et contraignant.avoir du mal à retrouver sa motivation pour les tâches et les activités habituelles, en particulier celles qui semblent moins intéressantes après des vacances passionnantes est également un grand classique : « qu’est-ce que je fais là ? » « Et dire que c’est reparti pour un an ! » « Ça sert à quoi tout ça ? »plongé dans un autre contexte, on éprouve également de l’anxiété par rapport à l’urgence avec laquelle il faut agir, le manque de temps, la perte de capacités, le manque d’argent…on peut également se sentir désorienté et déconnecté de la réalité pendant un certain temps dans la mesure où il faut souvent un moment pour se réadapter à un environnement familier, mais différent de celui des vacances.autre grand classique : la nostalgie. A peine rentrés, le désir de faire marche arrière et de revivre les moments de vacances agréables envahit l’humeur du post-vacancier. Il regarde ses photos, recherche des images de paysages, activités, copains, famille qu’il exhibe volontiers en les accompagnant d’un récit plus ou moins empathique.née de la fatigue, l’apathie peut gagner le vacancier. Confronté à un manque de motivation et à des difficultés pour retrouver de l’intérêt pour les tâches habituelles, il se laisse aller et peut passer de longs moments à ne rien faire.on ressent aussi une baisse de l’appétit, fréquemment induite par la fatigue et l’anxiété.enfin n’oublions pas l’insomnie. Moins fatigué par des activités physiques, surtout de plein air, le corps ne trouve pas de repos dans le sommeil. Les nuits deviennent problématiques, augmentant stress et troubles de l’humeur.