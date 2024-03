S’ennuyer, quel bonheur !

Dans l’étymologie même du mot vacances, il y a la notion de vacuité qui est condamnée dans nos sociétés, alors qu’autrefois, comme l’explique l’historien André Rauch, l’ennui faisait partie des vacances

Les vacances sont propices à l’ennui dans le sens où elles permettent de sortir du cadre structuré de la vie quotidienne et offrent du repos pour récupérer de la fatigue physique accumulée dans l’année.

L’inconscient travaille en se mettant sur pause. Face à ce vide existentiel, la personne prend connaissance d’elle-même

L’ennui permet la création, et non une réaction à un stimulus extérieur. On laisse la liberté à l’intérieur de notre esprit.

Autre constat : selon la chercheuse néerlandaise Jeroen Nawijn, A une condition majeure : s’ennuyer. Si nous restons au même endroit et recréons une certaine routine, comme c’est parfois le cas, dans des locations isolées, pas de souci, on a vite envie de rentrer chez soi.A l’inverse, si l’environnement dans lequel se passent des vacances est trop bruyant, submergé par la foule, stressant, l’arrivée du point de béatitude est aussi atteint très rapidement !La mise en valeur de ce « bliss point » est donc une preuve de plus que le touriste est singulier et qu’il n’est guère de portrait-robot permettant à un opérateur touristique de mettre en place pléthore d’activités ou au contraire de les supprimer.. Ce qui lui permettra de calculer précisément la durée idéale de ses prochaines vacances.Pour en revenir àDans nos sociétés du divertissement dans lesquelles il est plutôt mal considéré de ne rien faire, on commence à entrebâiller la porte dePour Patrick Lemoine, psychiatre et auteur de l’ouvrage: «».Pour la psychothérapeute Odile Chabrillac, «Mais, pour elle comme pour ses confrères,. «. »Et Pierre Lassus, autre spécialiste, de compléter : «» En laissant l’esprit libre de penser sans être canalisé, l’homme peut être sujet à des dérives intéressantes.