Le Japon compte 7339 spas, 21 000 établissements thermaux et sources et plus de 33 millions de séjours de bien-être.

Au pays du soleil levant, on ne cache pas ses ambitions en matière de tourisme de santé et bien-être d’autant que la demande est en pleine expansion, non seulement en provenance de Chine mais aussi de toute la région asiatique.Estimée àselon le Global Wellness Institute Certes, le Japon est déjà bien connu pour ses sources chaudes où les Japonais vont se relaxer à même la forêt, pour sa pratique de la sylvothérapie et ses retraites zen nichées dans une nature profonde.Mais, loin de s’en contenter, le Japan National Tourism Organization (JNTO) déclare sa volonté de développer de nouveaux produits notamment autour de l’art thérapie pratiquée en pleine nature, l’art floral, l’art du thé… et de continuer à attirer des enseignes hôtelières internationales capables de développer une hôtellerie de luxe dotée de spas et salles de soins comme c’est le cas par exemple du nouveau Bulgari hotel à Tokyo dont le spa situé au quarantième étage fait figure de modèle.