En matière d’âge, nous avons vu le public évoluer. Et aujourd’hui, si les voyageurs de plus de 50 ans restent majoritaires, nous recevons de plus en plus d’inscriptions de jeunes adultes, entre 20 et 30 ans qui veulent une expérience authentique, découvrir le monde, se découvrir soi-même, éveiller leur conscience grâce aux richesses du monde.



Par ailleurs, avec les vieillissements en bonne santé, nous faisons aussi voyager des octogénaires sur l’ensemble de nos destinations, en fonctions de leurs envies, Égypte, Grèce, Inde, Japon, etc.

Certains voyagistes historiquement axés sur le tourisme ou sur l’incentive ont voulu se positionner sur ce marché par opportunisme, mais leur activité reste marginale. Et cela se comprend :



J’ai créé Oasis à partir de mes propres aspirations personnelles, de mon intime quête spirituelle et de mes pratiques de développement personnel pendant 30 années. Tout cela ne s’acquiert pas en un claquement de doigts.



Et même si cet univers touche de plus en plus de monde, il reste assez petit.

De plus, ce domaine alternatif demande beaucoup de discernement quant à la sélection des animateurs et des praticiens, qui vont accompagner des groupes à l’étranger, surtout quand l’agence porte une responsabilité de plein droit.



J’ai eu le bonheur de travailler avec des grands noms comme Lise Bourbeau, ce qui ajoute des garanties sur le nom de mon agence, en plus de ma grande connaissance du secteur.



Le public est de plus en plus exigeant, hypersensible, et il détecte facilement une proposition spéculative. C’est d’ailleurs un sujet qui me tient à cœur et que je mets régulièrement à l’honneur de la newsletter que nous envoyons chaque mois.



Le principe étant d’être en sécurité et de voyager la conscience tranquille, car tout voyage peut présenter des aléas (épidémies, tsunamis, révolutions, éruptions volcaniques...).