l’Amazonie péruvienne par exemple voit affluer un nombre croissant de touristes venus du monde entier à la recherche d’un breuvage hallucinogène désormais connu : l’ayahuasca.

Le tourisme chamanique est devenu une industrie, un phénomène de mode qui a largement investi l’espace public et les médias des pays occidentaux, poursuit le journal.



On ne compte plus les témoignages sur les aventures psychédéliques de ceux qui, pour des raisons mystiques ou médicales, se rendent au Pérou afin d’y consommer cette potion magique

Défraîchies, ces images sont remplacées par celles d’une nouvelle forme de tourisme à laquelle on s’est empressé de donner un nom : le tourisme chamanique !Car, selon un article du Monde Diplomatique, que l’on ne peut pas taxer de complaisance, «Une substance, absorbée sous le contrôle de chamans qui est censée provoquer des visions et guérir diverses maladies. Ainsi, insensiblement, «».On peut également découvrir la, seul ou au cours de voyages organisés par des opérateurs comme le Françaisqui conçoit des visites de 15 jours incluant toutes sortes de pratiques thérapeutiques complémentaires : méditation, réflexologie, danse libre...Oasis Voyage de son côté propose une offre très diversifiée aussi bien en Grèce, qu’au Japon, au Chili, en Egypte.Bien qu’Haïti soit encore loin d’afficher des performances touristiques, il n’a pas échappé aux autorités que le balnéaire aussi paradisiaque soit-il ne suffisait pas à ensorceler tous les touristes. Certains en effet fréquentent l’île pour s’initier et. Tout comme on le fait dans certains pays d’Afrique, à Cuba, au Brésil où il prend la forme de « candomblé ».Mais, évidemment, gare au «» et toutes autres cérémonies frelatées parodiant la réalité qui, in fine peuvent contribuer à déboussoler encore plus les esprits fragiles.