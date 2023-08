Le flot d’images apaisantes offrant dans un cadre de luxe, la beauté, la sérénité, voire l’intelligence et la longévité ne peut produire que des effets positifs sur le plan commercial.Oui, toutespar des établissements de luxe attirent un public à domination féminine (et désormais masculine) de plus en plus massif.Mais, par la même occasion, l’obsession des apparences dans nos sociétés est devenue telle que certains touristes passent une grande partie de leur séjour dans ces établissements et l’autre partie sur des plages ou au bord de piscines à continuer à se rôtir sous les rayons d’un soleil pourtant considéré comme très dangereux.Outre la natation, la marche, le jogging, ils s’adonnent également autant que possible à toute sortes d’exercices capables de leur faire récupérer un semblant de minceur et de musculation et éventuellement de séduction. Une partie qui n’est pas toujours gagnée et qui fait parfois des vacances une sorte de bagne ponctué de séances de toutes sortes de disciplines invitant plus au dépassement de soi et à l’effort qu’au plaisir.Elle est aussi à même de créer l’effet inverse : une déception et un profond sentiment d’échec pouvant se solder par une amorce de dépression. Bref, la quête de bien-être à tout prix telle qu’elle est proposée aujourd’hui ne doit pas faire sombrer le vacancier dans des accès de narcissisme névrotique qui, in fine, font plus de mal que de bien.