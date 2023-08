Enfin, dans la catégorie des vacanciers fragiles, constamment sur leurs gardes, on trouve les hommes et femmes d’un tempérament maladivement défiant, qui ne peuvent s’empêcher de redouter d’être victimes d’arnaques financières.Plus nombreux dans les pays dont la monnaie n’est pas la même que dans leur pays, ces vacanciers passent leur temps à examiner les tarifs affichés, à comparer, à compter et recompter leurs dépenses qu’il s’agisse de l’addition d’un café ou de celle d’une location de voiture, à faire éventuellement des réclamations.Clients redoutables et redoutés, ils ne sont pas forcément pingres, ou économiquement faibles, ils sont méfiants mais également fragilisés par des lacunes en matière de langue et en matière de connaissance des us et coutumes d’un pays.Ils ont donc l’œil partout, surtout dans leur porte-monnaie et réclament toutes les factures, les reçus, les tickets de paiements par carte de crédit…Attention, si leurs trains ou avions ont du retard et qu’ils ont droit à une compensation, ils n’hésiteront pas à les réclamer et ne lâcheront pas l’affaire tant qu’ils n’auront pas été dédommagés. Car, le plus souvent, ayant épluché les conditions générales de vente, ils connaissent leurs droits !Qui sont vos clients ? Une nouvelle série de Futuroscopie)