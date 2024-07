merchandising

Les gens achètent toujours les mêmes sacs en toile siglés sur Paris et quelques mascottes, mais cette année, c’est peu de choses

olympique

paralympique

En fait, le «» a son mot à dire dans le monde des grands événements, sportifs ou culturels. Il permettrait de rapporter aux organisateurs de Paris 2024 quelque 127 millions d'euros, selon les chiffres du budget 2021 du Cojo.De quoi réduire une facture globale sous-estimée et surtout faire appel à une fibre particulièrement développée parmi les publics touristiques et les autres) celle de l’achat de « souvenirs » !… Fréquentés par une foule de badauds dont plus de 80% doivent être des touristes de passage, français et internationaux, les boutiques parisiennes consacrées aux produits dérivés des J.O, ne désemplissent pas, alors que les vendeurs de souvenirs traditionnels se plaignent de ne pas assister à une ruée sur leurs étalages : «».En tout cas, sur la boutique du Carrousel du Louvres, la foule est dense et l’atmosphère est animée. Pendant que deux enfants plongent leurs mains dans un bulle de plastique exposant des peluches de la mascotte, sans sembler particulièrement conquis, d’autres essaient les innombrables casquettes mises en vente dont les prix varient de 15 à 50 euros. Voire plus. Devant les cintres croulant sous les tee-shirts, un groupe de Mexicains fait des essayages rapides et se prend évidemment en photo pendant que deux jeunes Asiatiques se font des selfies, dans la même posture.Plus loin, une dame d’un certain âge, probablement à la tête d’une grande famille, examine les étiquettes et sort sa calculette pour faire le compte de ses achats. Son budget y suffira-t-il ? Non. La dame repose déjà plusieurs sweat-shirts dont le plus onéreux, vaut tout de même quelque 120 euros !En revanche, dans les somptueux rayons de la nouvelle Samaritaine, dont l’un est entièrement consacré au merchandising de l’événement sportif, la clientèle hésite moins et s’offre sans hésitations quelques vêtements mais aussi des livres, des mugs, des affiches et la désormais célèbre mascotte : la fameuse « phryge » dont il existe une version «» et une version «» avec une jambe de fer (que tout le monde ne remarque pas !), dans toutes les positions. Inspirée de la rhétorique républicaine et révolutionnaire, la mascotte dont la fabrication a été confiée à des entreprises françaises (Gipsy et Doudou et compagnie) ne fait cependant pas toujours l’unanimité, malgré son succès commercial.