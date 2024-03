Dès juin 2023, selon le sondage Odoxa-Le Figaro-Backbone, Et, tout donne à penser que les perceptions de l’événement s’aggraveront encore, notamment parmi les ennemis de cette manifestation. Lesquels justifient leur hostilité par les arguments irréfutables entretenus par les différentes annonces, notamment dans le domaine du transport. Non, les travaux omniprésents depuis des mois et les difficultés de circulation, les Parisiens n’en veulent plus. Non, les tickets de métro à 4 euros pour un trajet intra urbain, et à 6 euros pour la région, les Franciliens n’en veulent pas !Ils en veulent d’autant moins queAutre inquiétude en matière de déplacements :en général et les zones où se déroulent les épreuves sportives en particulier. Sans compters’élevant à environ un tiers des suffrages dans la plupart des enquêtes, ainsi que(28% dans l’enquête Odoxa).Enfin, pour beaucoup, s’expriment également des craintes par rapport à, en particulier ceux de la restauration et brasseries.Et cela d’autant plus queDernière caractéristique notoire des adversaires des JO, le segment de la population résolument adepte du « tourism bashing » qui, Jeux ou pas Jeux,Plutôt recrutée dans les classes éduquées, économiquement favorisées, cette population n’est pas homogène.Enfin, ne négligeons pas le fait que les résidents qui se voient invités à faire du télétravail ou à faire du covoiturage… n’ont pas forcément envie de se plier à ces règles. Les panneaux les invitant à « anticiper » leurs transports sur un site dédié n’est d’ailleurs pas pour le moment très utilisé. Exaspération oblige !