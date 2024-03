Aéroports, compagnies aériennes : les enjeux olympiques de Paris 2024 🔑

Au plus fort du « coup de feu », c’est 4 000 arrivées par jour de membres de délégations et de journalistes qu’il faudra gérer, mais aussi 114 000 bagages, 47 000 équipements sportifs parmi lesquels 17 000 hors format (4 000 par an sur une année normale).



Les bagages seront donc une préoccupation majeure.



Pour faciliter les choses, les équipes supports des délégations sportives auront accès à la salle de livraison des bagages, des chariots très grand format seront mis à disposition et des manutentionnaires seront sollicités en renfort. En cas de bagage manquant, un processus pour le mettre à disposition au plus vite sera mis en place.



Dommage, le dispositif destiné à assurer la traçabilité des bagages grâce à des étiquettes équipées de puces d’identification par radiofréquence se déploie trop lentement depuis 2020 et n’est pas encore généralisé de l’aveu même du PDG d’ADP.



L’attente aux postes-frontière est également un défi. Le Groupe ADP s’est mis en capacité d’ouvrir l’intégralité de ses terminaux pour les JO, avec notamment la réouverture après travaux, du terminal 2C et, temporairement, de la partie Est du terminal 2A.



L’objectif est que tous les parcours soient les plus fluides possible, avec un passage aux contrôles sûreté de moins de 10 minutes pour au moins 95% des passagers, et un passage en moins de 10 minutes aux contrôles frontières pour le maximum de passagers.



Pour rappel, le baromètre du contrôle frontière des aéroports parisiens, mis en place en janvier 2023, a montré qu’à l’été 2023, à Paris-Orly, 90% des passagers ont attendu moins de 10 minutes, et à Paris-CDG c’était 84% des passagers.



Pour les contrôles frontières, le Groupe ADP investit dans le déploiement de sas supplémentaires de passages automatisés : 188 sas Parafe seront déployés à l’été 2024 contre 121 à l’été 2023 (152 à Paris-CDG et 36 à Paris-Orly).



Les données actuellement disponibles indiquent que la grande majorité des accrédités arriveront et partiront depuis Paris-Charles de Gaulle.