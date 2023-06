Futuroscopie : Voyages, dernier inventaire avant fermeture ? 🔑

Donner l’alerte et inciter le public à se précipiter vers des sites et destinations qui risquent de disparaître n’a à priori rien de répréhensible.



D’autant que les sites et destinations en question ne sont pas toujours responsables des dégâts commis sur leur patrimoine naturel. Et les opérateurs non plus.



Autre point positif : une récente étude australienne a démontré que le tourisme pratiqué dans des régions menacées n’a pas que du mauvais. Ce tourisme permet souvent de sauver des paysages et des espèces en péril. En particulier, les orang-outans, certains gibbons, lions des mers, pingouins...



Pourquoi ? L’explication donnée repose sur le fait que les populations locales découvrent que les espèces sont plus rentables quand elles sont en vie que lorsqu’elles sont décimées par les contrebandiers. Le tourisme leur apportant à la fois travail et devises, les locaux défendent donc leur patrimoine et cherchent à accélérer et amplifier les visites touristiques. C’est normal.



Mais, ce point de vue n’est pas partagé par tout le monde. Car, les locaux ont aussi tendance à défendre ce patrimoine à leur façon, parfois sans en réaliser la valeur et en se laissant soudoyer par des agents de voyage et touristes peu scrupuleux, enclins au voyeurisme.



En créant un climat d’urgence et en alertant, on gagne donc de l’argent, certes, auprès d’un public en quête de spectaculaire et de catastrophisme.



On se donne aussi un brin de moralité en préservant l’existant. Mais, l’inverse est aussi vrai. Il faudra doser le pour et le contre avant de brader ces fragments d’authenticité qui faisaient le monde d’hier et sont en train de disparaître.