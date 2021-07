Garantie financière et nouveaux entrants : fait-on face à une véritable atteinte à la liberté d’entreprendre ?

Le fonds de garantie public permettrait de rectifier deux défauts majeurs du système actuel et qui ont été révélés par la faillite de Thomas Cook pour le premier et la pandémie pour le second.



La révélation de ce que la garant de Thomas Cook ne disposait pas d’une contre-garantie efficace a plongé de stupeur les acteurs du tourisme .



Nombre des dirigeants des petites et moyennes entreprises du secteur ont donné leur caution personnelle au profit de leur garant, lequel n’hésitera pas à se retourner contre eux en cas de mis en jeu de sa garantie et ira jusqu’à saisir leurs avoirs immobiliers ou autres.



Comment imaginer qu’un groupe comme Thomas Cook n’ait pas eu à apporter une contre-garantie alors qu’il représentait à lui seul un risque systémique. Il y a la une rupture d’égalité flagrante entre les petits et moyens opérateurs et les gros.



La pandémie a révélé que les risques – souvent inassurables ou alors à des coûts faramineux - liés à des "circonstances exceptionnelles et inévitables" pèsent en réalité sur l’agence de voyages et in fine sur les dirigeants qui ont donné leur caution personnelle à leur garant financier.



Ainsi, combien de dirigeants, n’ayant aucune faute à se reprocher, mais ne pouvant pas rembourser les avoirs Covid pour avoir payé leurs fournisseurs et ayant dû de ce fait déposer leur bilan vont-ils tout perdre ?