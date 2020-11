APST : la garantie voyage des consommateurs va-t-elle exploser en vol ?

On ne va pas se mentir… beaucoup de professionnels du tourisme ne seront pas en mesure de rembourser les avoirs à leurs clients, au terme des 18 mois prévus par l’ordonnance dérogatoire 2020-315.



Pourquoi ? Parce que la quasi impossibilité de proposer des produits de remplacement, compte tenu de la pandémie, n’a pas permis de purger leur passif vis-à-vis des clients au cours des derniers mois.



L’autre élément qui inquiète la profession c’est la précarisation (c’est un euphémisme) croissante de l’organisme mutualiste(APST) censé garantir les consommateurs en cas de faillite d’une agence ou d’un voyagiste.



En effet, le tsunami Thomas Cook qui a fait un trou de 40 millions d’euros dans la caisse n’a pas fini de faire des répliques. Un millier de dossiers restent toujours en suspens et le montage financier prévu pour y pallier n’est toujours pas au point.



Selon nos informations, les banques prévues pour accorder le Prêt garanti par l’Etat (PGE) se font tirer l’oreille. Et pour cause : la vente de l’immeuble qui était la condition sine qua non pour débloquer les fonds, a traîné en longueur.



Enfin la (très) mauvaise nouvelle, non encore officiellement confirmée, ce serait le jet d’éponge de la Maif. La Mutuelle, censée officiellement reprendre la gestion et l’administration de l’organisme de garantie à la mi-octobre, ce dernier ne conservant que la partie cotisations, n’aurait pas obtenu la garantie du passif de l’Etat.



En effet, on ignore aujourd’hui le montant précis des avoirs en cours et quel sera le montant à rembourser à échéance, bien que l’on s’accorde à évaluer celui-ci entre... 600 millions et plus d’1 milliard d’euros !



On comprend que l’assureur n’ait pas envie de signer un chèque en blanc à l’Etat. Alors quelles sont les alternatives ?