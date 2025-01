Garantie financière : l'ACPR met en garde contre de nouvelles fraudes [ABO]

un organisme d’assurance ne commercialisant pas ce type de garantie en France

organisme non autorisé à exercer une activité d’assurance en France

la signature de Monsieur Eugène Parise, qui a indiqué ne pas en être le signataire

Nous avons travaillé ensemble et on a pu m'assimiler à lui. J'ai été poursuivi par l'Etat français qui avait diligenté une enquête, classée sans suite, en novembre 2024

J'ai été entendu pendant trois ans par les autorités suisses, qui en ont conclu qu'il n'y avait pas eu de litige, ni de dommages causé à qui que ce soit et que donc, on ne pouvait pas me poursuivre"

Ce FIA luxembourgeois n’est pas autorisé à délivrer en France une telle garantie financière, n’entrant pas dans la liste des organismes habilités

Si vous avez été victime de l’une de ces fraudes, l’ACPR vous invite à déposer une plainte dans les meilleurs délais et à souscrire au plus vite une garantie financière auprès d’un organisme d’assurance dûment agréé

Parmi les noms cités, celui deOn trouve aussi d'autres sociétés d’assurance, dontqui aurait délivré de fausses attestations de garantie financière, car étant "", indique l'ACPR dans son communiqué ; ou encore, "".Dans le cas des fausses attestations au nom et pour le compte de CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ressort "", poursuit l'autorité.Dans cette précédente affaire, Eugène Parise avait travaillé sur des dossiers de garantie financière apportés par un courtier, Renaud Dugros de Boisseguin., nous explique Me Eugène Parise.Fin 2024, son nom est à nouveau mentionné par l'ACPR, après que l'avocat, via le fonds d’investissement alternatif (FIA) qu'il dirige -, a de nouveau octroyé des garanties financières à des agences de voyages, ainsi qu’à des entreprises de travail temporaire., écrit ainsi l'ACPR.".