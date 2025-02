E. Drésin (ECTAA) : "Nous avons besoin d'une plus grande diversité des garants financiers" [ABO]

Concernant les flux financiers, une meilleure compréhension des spécificités de l'écosystème par les opérateurs ou les agents du monde financier est nécessaire. Un effort doit être fait pour comprendre l’industrie du tourisme et s’y adapter. Répliquer au tourisme des produits qui fonctionnent dans d’autres secteurs n’est pas la solution.



Il y a également une nécessité pour les intermédiaires du voyage de se projeter dans une dimension plus globale sur les questions financières et assurancielles : Comment mettre en place une stratégie de paiement avec mes fournisseurs qui me permettent d'anticiper les chocs ou encore d'avoir des meilleurs taux, d'être plus profitables ?



Pour ce faire, il faut saisir qui sont les opérateurs disponibles sur le marché, les méthodes disponibles en paiement par carte, en paiement de compte à compte, en utilisant des systèmes de paiement sous séquestre...



Tous ces éléments doivent être maîtrisés par les agences de voyage et les opérateurs. Il faut essayer de faire dialoguer deux univers différents pour en tirer le meilleur.



En Europe, les marchés sont différents. La distribution en France, sous forme de package, est différente par rapport à l’Allemagne, où la demande le sera également, ainsi que les systèmes de garantie. Ce sommet était l’occasion de faire un état des lieux et de réfléchir à ce qu'il est possible d’améliorer.



Pour l'ECTAA, il est important de promouvoir des pistes complémentaires à ce qui existe aujourd'hui dans le monde de l'assurance. L’ambition est de permettre une répartition plus large du risque et de réduire impact sur le protecteur.



En France, suite au retrait d’Altradius, l’APST, Groupama et Arcus Solutions proposent une offre de Garantie Financière pour les agents de voyages et tours opérateurs dans le cadre de leur agrément Atout France.



C’est bien mais nous avons besoin d'une plus grande diversité des acteurs. La concurrence permettrait des primes plus intéressantes et d’éviter un choc systémique chez un seul garant.