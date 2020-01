Gare routière de Bercy : ouverture d'un nouvel espace d’accueil des voyageurs

Libéralisé depuis 2015, le secteur des autocars ne bénéficie pas toujours d'infrastructures adaptées pour accueillir la clientèle, mais petit à petit les choses changes.



Un nouvel espace d'accueil des passagers et aussi de vente de billets a été inauguré à la gare routière de Bercy Seine.



Alors que les vacances de février arrivent à grands pas, Flixbus l'un des deux opérateurs du marché se félicite de cette nouvelle.



" Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits des travaux mis en oeuvre par le gestionnaire Saemes et des équipements mis à disposition de nos millions de clients annuels, " explique Vincent Hays, Directeur Points de vente et Gares routières, FlixBus France.