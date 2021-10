Gastronomie, excursions : Costa Croisières mise sur la différenciation pour se démarquer

Dans le monde de la croisière la règle c’est qu’on ne change pas un concept qui gagne.



Mais ces derniers mois, pandémie oblige, ce produit a été chahuté à la fois par les épisodes de la Covid qui ont étrillé l’image trop lisse de " la croisière qui s’amuse ", et celle des paquebots géants et polluants, dans un monde de plus en plus sensible aux questions environnementales.



Les périodes de crise étant aussi particulièrement propices aux changements, l’armateur italien a décidé de répondre point par point à l’ensemble de ces nouvelles exigences voire même de pousser le bouchon un peu plus loin…



Tout d’abord, au niveau de l’environnement, il a été le premier groupe de croisière au monde à introduire des navires fonctionnant au GNL (gaz naturel liquéfié), la technologie la plus avancée dans le secteur maritime pour réduire les émissions.



Le groupe a déjà mis en service deux navires à propulsion GNL, le Costa Smeralda et l'AIDAnova, et deux autres sont en construction, le Costa Toscana et l'AIDAcosma, dont la livraison est prévue pour la fin de 2021.