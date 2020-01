Get Up 4 Tourism : un challenge inter-école autour du développement durable

Les 4 écoles partenaires de l’Association des Ecoles Supérieures de Tourisme (AEST) - l’ESCAET, l’IEFT, La Rochelle Tourism & Hospitality School et l’Ecole Supérieure de Tourisme de Troyes, organisent en simultané sur tous leurs campus un challenge inter-écoles le 1er février 2020 : GET UP 4 TOURISM.



Les étudiants des 4 écoles vont s’affronter, entre équipes, autour de la problématique suivante : quelles solutions peut-on développer pour valoriser un territoire dans une démarche durable et authentique ? L’occasion pour réfléchir sur la thématique du développement durable en faisant rayonner le secteur du tourisme.



Les équipes sont constituées pour moitié d’étudiants qui suivent la formation tourisme et pour moitié d’étudiants issus de différentes écoles, toutes filières confondues. 13 groupes de 8 personnes maximum devront défendre leur projet.