Glasgow, la ville verte tournée vers l'avenir

Au nord-ouest de l’Ecosse dans les Lowlands, liée à la mer par la rivière Clyde, Glasgow fut un pôle important du commerce avec l’empire britannique et de la construction navale. Ses chantiers fabriquaient les plus gros paquebots du monde ! Plus tard, avec la découverte de charbon et de fer elle devint une cité prospère. Maritime, marchande, industrielle, fière de son histoire dont elle garde un exceptionnel patrimoine architectural et en permanente créativité la 3e ville de Grande-Bretagne - derrière Londres et Birmingham – est résolument entrée dans la modernité.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 4 Mars 2022

Glasgow vise la neutralité carbone d'ici 2030.



Son énergie créative se mesure partout, à travers ses sculptures qui ornent ses rues, son street art, ses marinas, ses voies navigables en paddle ou son réseau cyclable de plus de 300 kilomètres.



Les grands monuments de la ville eux-mêmes sont passés au vert, le Kelvingrove Art Gallery and Museum et le Glasgow Science Center remportent des prix pour leurs initiatives de la réduction de leur empreinte carbone. La ville consacre une exposition, Powering the Future qui revient sur l’histoire du développement de la science et des technologies d’énergie renouvelable.



L’une de ses boites de nuit, le SWG3 ambitionne de devenir la première du genre à générer sa propre électricité en recyclant la chaleur humaine avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2025. Le saviez-vous ? 100 watts c’est l’énergie libérée par un corps humain lorsqu’il se défoule sur une piste de danse !

Incontournables et méconnus La ville doit beaucoup à Charles Rennie Mackintosh, architecte, concepteur, aquarelliste. Natif de Glasgow il lança le Modern Style, pendant anglo-saxon du style Art nouveau et réalisa dans sa ville de magnifiques constructions dont House for an Art Lover un lieu élégant, à découvrir.



Nichée derrière la cathédrale médiévale de Glasgow se trouve une magnifique nécropole victorienne où reposent quelques-unes des plus grandes figures de l’histoire de la ville. Les revenus des visites organisées sont reversés à la préservation et l’entretien de cet authentique sanctuaire. Durant l’été les jardins botaniques accueillent concerts et spectacles de théâtre en plein air.



Au sud de la ville le Pollok Country Park mérite aussi le détour avec son élégant manoir édouardien, la galerie d’art Burrell Collection en parfaite osmose avec la nature (réouverture dès mars) et son vaste espace consacré au VTT.



Le musée de la Gare centrale dédié à l’histoire de la principale gare ferroviaire de la ville se situe dans un fascinant espace souterrain. De l’attaque du train postal Glasgow-Londres de 1963 aux légendes effrayantes attachées en ces lieux en passant par les anecdotes des passagers célèbres ayant fait le voyage, tout y est… La visite guidée vous emmène dans les voutes souterraines et les tunnels désaffectés, dans un Glasgow méconnu y compris par ses propres habitants.

A savoir : dans un esprit d’engagement l’association Invisible Glasgow organise des visites de la ville guidées par d’anciens sans-abris de Glasgow. Une expérience passionnant, unique peut-être.



Des hôtels de caractère Géré par le Centre national de la cornemuse (National Piping Centre), le Pipers’ Tryst Hotel est à la fois un hôtel convivial de centre-ville, un musée et une école dédiés à l’instrument de musique emblématique de l’Ecosse. Tous les profits sont reversés sous forme d’aides aux musiciens locaux et à la préservation de l’art de la cornemuse. Pour une expérience 100 % Scottish, du dessus de lit en Tartan aux petits déjeuners traditionnels des Highlands !



L’Abode Glasgow qui se situe dans un bâtiment géorgien de trois étages est un hôtel de luxe élégant et moderne orné de vitraux originaux et d’œuvres d’art. L’ancien Premier Ministre Henry Campbell-Bannerman grandit à cette adresse. Son restaurant, le Pie & Brew est renommé pour ses tourtes écossaises. Accessible aux fauteuils roulants.



Avec son ambiance de maison de campagne victorienne au cœur de la ville, le Flower House dispose de chambres au charme exquis avec lustre scintillant, objets de décoration anciens et linge de lit en coton égyptien. Dans le plus pur style bed & breakfast le petit déjeuner préparé avec soin par les propriétaires écossais peut être servi dans la chambre.



Pubs toujours pleins et tables gourmandes



Selon votre humeur vous pourrez siroter un cocktail au Finnieston Bar ou tester la cuisine durable et locale au restaurant étoilé au Michelin et bien nommé Cail Bruich qui signifie « bien manger ». La cuisine est élaborée dans le respect de produits de grande qualité.



Tiffney’s et Gamba sont également renommés pour la qualité de leurs produits 100% écossais, qu’il s’agisse de fruits de mer ou de bœuf élevé en plein air. Chez Stereo les petits plats style tapas sont 100% véganes.

The Dockyard Social est prisé pour ses bières écossaises artisanales, ses cocktails créatifs ainsi que ses dix étals différents consacrés à une cuisine cosmopolite. Situé dans un ancien entrepôt reconverti le lieu est ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche. Voici un espace festif et convivial, idéal pour retrouver des amis ou s’en faire de nouveaux !



Niché sous de belles arches de briques, le Platform est un autre espace de restauration tout aussi charmant, qui dispose de sa propre micro-brasserie dont vous surplomberez les fûts depuis votre table. Vous y aurez accès à une cuisine variée, allant du traditionnel fish and chips à la nourriture thaï, indienne et végane. Les plats tous servis dans des récipients compostables.



Les gastronomes adoreront aussi le Wee Food Tour, qui les conduira dans six restaurants et commerces de bouche en dehors des sentiers battus, et leur fera découvrir plus de 20 spécialités écossaises différentes, une partie du prix de la visite étant reversée à une association d’aide alimentaire locale.

La North Coast 500, l’équivalent écossais de la Route 66 américaine.



A 3 heures de Glasgow, vous rejoindrez Inverness, capitale des Highlandes point de départ de ce périple hors du comun. Comme son nom l’indique, la route est longue de 500 miles (800 km). Cet itinéraire considéré comme l’équivalent écossais de la Route 66 américaine se fait en boucle alternant de longues routes de campagne, des chemins sinueux et des sentiers perdus dans les plus beaux paysages côtiers d'Écosse.



Vous traversez des paysages grandioses, des vallées impressionnantes de Glencoe et de Torridon, les lacs scintillants de Linnhe, Awe, Etive, Lochy ou encore Maree. Vous admirerez l’île de Skye, brumeuse et traditionnelle et parcourerez les décors contrastés de la péninsule d’Ardnamurchan. Limite de vitesse de 50 km/h. Compter 4 ou 5 jours, pauses comprises. Le circuit prévoit des étapes gastronomiques et des hôtels chic et cosy.



Comment se rendre à Glasgow et s’y déplacer L’aéroport de Glasgow, le deuxième plus grand d’Ecosse se trouve à 15 minutes en bus du centre-ville. Depuis Londres, les trains de Avanti West Coast ne prennent que 4h30 et Edimbourg n’est qu’à 50 minutes. La ville est également facilement accessible à partir d’autres grandes métropoles telles que Birmingham et Manchester.



Le moyen le plus rapide de se déplacer sur place est le métro : aux heures de pointe il circule toutes les quatre minutes et dessert les grands quartiers de la ville. La ligne périphérique va jusqu’au West End, où se trouvent le Riverside Museum et quelques autres attractions et monuments parmi les plus importants de la ville. Le réseau de bus est également bien développé.



La ville se découvre aussi à pied ou en louant un vélo à l’une des bornes d’OVO le fournisseur de vélos en libre-service ;



Les sites et attractions de Grande-Bretagne appliquent tous des mesures sanitaires différentes pour la sécurité de leurs visiteurs. Nous vous recommandons de consulter leurs sites internet avant de partir pour vous renseigner sur les contraintes qui s'appliquent.



La plus grande ville d’Ecosse est une ville culturelle vivante et dynamique. Ses musées de classe internationale ses galeries d’arts, ses festivals et spectacles musicaux sont parmi les plus courus du Royaume-Uni. Glasgow a du caractère, un vrai sens de l’accueil et, semble-t-il, de l’humour… Avec force elle se réinvente, innove. Ses ambitions en matière de protection de l’environnement en font une ville pionnière.

