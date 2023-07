Gouvernance et développement durable : et si on passait en Scop ?

Une Scop, c’est une entreprise dans laquelle les salariés associés détiennent 51% du capital. Ils ont tous vocation à devenir associé.e.s dans l’entreprise.



Ils sont aussi majoritaires au Conseil d’Administration de leur entreprise et votent en suivant le principe : « une personne : une voix » .



Les dirigeants sont dès lors responsables devant leurs salariés, qui les élisent pour un mandat pouvant aller jusqu’à 6 ans.



Dans les Scic (Société coopérative d'intérêt collectif), la coopération va plus loin encore puisque le capital s'ouvre aussi aux partenaires, aux diverses parties prenantes et même aux institutions.



« Passer à une gouvernance partagée, c’est mettre de la citoyenneté dans l’entreprise , affirmait Fatima Bellaredj, déléguée générale de la Confédération générale des Scop et des Scic lors de l’anniversaire de la fédération en PACA jeudi 29 juin 2023. Avec l’urgence écologique et les préoccupations sociales, le collectif, le fait de s’écouter permet d’aller plus loin ».



Ce fonctionnement démocratique permet de faire des choix qui seront plus bénéfiques au plus grand nombre et donc plus durables - dans tous les sens du terme.



Il permet aussi d’améliorer le bien-être au travail. Une bonne chose, dans un secteur comme le tourisme où le turn-over devient un vrai problème et où le recrutement est de plus en plus difficile : d'après l'UMIH, plus de 300 000 postes restent non pourvus cet été.



Repenser sa gouvernance et faire place à plus de démocratie pourrait faire partie de la solution.