Grand Live du Voyage d’Affaires : le compte à rebours est lancé Un évènement organisé par CDS Groupe en partenariat avec l’IFTM Top Résa.

Dans moins de deux mois, le 18 janvier 2024, l'écosystème du voyage d'affaires se réunira pour le Grand Live du Voyage d’Affaires, l'événement digital de CDS Groupe en partenariat avec l’IFTM Top Résa. Ce premier grand rendez-vous de l'année dans le secteur est d’autant plus incontournable qu’il donnera le ton pour les mois à venir.



Rédigé par CDS Groupe le Lundi 20 Novembre 2023

« C'est la quatrième édition », précise Rebecca Xerri, directrice de la transformation digitale de la marketplace du voyage d'affaires. « Ce rendez-vous a été initié par Ziad Minkara, fondateur de CDS Groupe, pour réunir tous les acteurs du business travel pendant la crise sanitaire, quand les rencontres physiques étaient impossibles.



Aujourd'hui, c'est un événement qui nous passionne. »



Acheteurs et travel managers à l'honneur Pour cette nouvelle édition, CDS Groupe met à l'honneur les acheteurs et travel managers qui répondront aux questions de François-Xavier Izenic, journaliste et animateur expérimenté. Les attentes de ces acteurs serviront de fil rouge aux différentes tables rondes du Grand Live.



À noter également la présentation du baromètre de l'hôtellerie d'affaires par MKG. Cette conférence, très attendue, est cruciale pour les prises de décision. Le baromètre aide en effet les acheteurs à anticiper les fluctuations du marché, comme celles attendues pendant les Jeux Olympiques de Paris.



Quelle place pour l'intelligence artificielle ? Une table ronde dédiée à la technologie mettra l'accent sur l'intelligence artificielle, permettant aux acteurs du secteur de présenter leur "roadmap". Les enjeux liés à la RSE seront également abordés, avec un focus sur les attentes des TMC envers leurs partenaires, notamment les transporteurs aériens.

Les agences de voyages, qu’elles soient locales, européennes ou internationales, seront mises en avant pour leur rôle clé dans les préoccupations de sécurité des entreprises. Comme lors de la dernière édition, les consultants Brigitte Jakubowski (JK Associates Consulting), Christophe Roth (Epsa Group), Aurélie Duprez (Areka Consulting) et Amélie Berruex (Axys Odyssey) partageront leurs expertises pour esquisser les perspectives des mois à venir.



Le Grand Live du voyage d'affaires

Pour s'inscrire et suivre en avant première toute l'actualité c'est ici :

Jeudi 18 janvier 2024 de 10h00 à 18h00

