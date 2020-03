Grèce : fermeture de l'ensemble des hôtels jusqu'à la fin du mois d'avril 2020

La Grèce n'est pas pas le pays le plus touché en Europe par le coronavirus, avec seulement 400 cas, mais il l'est avec la fermeture des frontières et donc l'interdiction de voyager des ressortissants étrangers.



En effet, face à des voyageurs qui ne peuvent plus circuler, le gouvernement Grec a annoncé la fermeture de l'ensemble des hôtes du pays, même ceux accueillant du public toute l'année.



L'arrêt a été décidé jusqu'à la fin du mois d'avril 2020.



Toutefois, une obligation demeure à savoir de garder ouverts et fonctionnels 1 hôtel par capitale de région et 3 hôtels à Athènes et Thessalonique.