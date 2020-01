Grecotel Hotels & Resorts : le meilleur de la Grèce !

Un ruban ensoleillé d'îles blanches et étincelantes, des maisons aux couleurs vives, des champs d'oliviers gris argentés, une nature préservée, des habitants chaleureux et accueillants, une gastronomie savoureuse, le berceau de toute une civilisation …. c’est la Grèce, un pays comme nul autre dans le monde, un pays à explorer et à aimer à tel point que l’on y retourne, encore et encore…

Avec 30 hôtels et resorts situés dans 10 destinations en Grèce continentale (Péloponnèse, Attique, Chalcidique, Athènes …) et dans les îles (Crète, Cos, Mykonos, Corfou, Rhodes …), Grecotel est la première chaîne hôtelière de Grèce, s’appuyant sur le professionnalisme de plus de 6.000 salariés, et récompensée par plus de 2.000 prix internationaux décernés par les organisations touristiques les plus prestigieuses.



Superbement situés en bord de mer, les hôtels et resorts de luxe de la collection Grecotel constituent une expérience architecturale unique, offrant un séjour luxueux et gastronomique à leurs hôtes, dans l’esprit de l'hospitalité grecque authentique.



En France, les séjours Grecotel sont programmés par des tours opérateurs de plus en plus nombreux, quoi de plus normal lorsque l’on découvre le niveau de qualité des services et l’accueil exceptionnel réservé aux clients, considérés comme de véritables « invités ».



Grecotel a récemment reclassifié ses hôtels et resorts en quatre catégories différentes, correspondant à des attentes bien précises de clients :

• Boutique Resorts

• Luxury Beach Resorts

• All In Lifestyle Resorts

• Lux Me Resorts

Ce dernier concept est le dernier-né de la gamme : Lux Me, ou Luxury Made Easy®, sublime l’esprit Grecotel et symbolise un style de vie exclusif en bord de mer. Lux Me propose un vaste choix de restaurants dont un ouvert 24h/24, une pâtisserie, une chocolaterie, une crêperie-gelateria, des bars à snacks, un service de catering à la piscine et à la plage, un mini-bar réapprovisionné quotidiennement, des boissons premium et un service de sommellerie avec une carte composée de plus de 150 vins, sans oublier une kyrielle de petites attentions dont seul Grecotel a le secret.

Les hôtels et resorts Grecotel en vidéo

Grecotel Counter Club (GCC), programme de fidélité pour les AGV son nouveau programme de fidélité pour agents de voyages en France : le Grecotel Counter Club (GCC). Ce programme permettra d'obtenir des séjours gratuits, cadeaux et autres avantages.



