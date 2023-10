Grenade : Barceló ouvre le Royal Hideaway Palacio Gran Vía

L'esprit du bâtiment a été respecté et des éléments architecturaux de grande valeur ont été préservés, tels que des plafonds à caissons, des planchers chauffants hydrauliques et, même les coffres-forts bancaires d'origine, tant dans les espaces communs que dans les chambres.



Cependant, le nouvel hôtel offre désormais un design intérieur mettant en scène les codes de l'élégance du début du XXe siècle.



Ce boutique hôtel dispose de 38 chambres et suites qui se distinguent par leur élégance et leur luminosité. Le groupe Barceló y promet à ses clients, le luxe et les services permettant d’offrir une expérience vraiment inoubliable.



L'offre gastronomique du Royal Hideaway Palacio Gran Vía se décline dans les restaurants El Patio et La Sucursal. Une cuisine maison soignée y fusionne les saveurs de la cuisine traditionnelle de Grenade avec des touches avant-gardistes.



L’hôtel dispose également d'un spectaculaire bar sur le toit Miralba, avec vue panoramique sur l'Alhambra et la cathédrale de Grenade. Une carte de cocktails raffinés y est proposée.



Afin de rendre le séjour encore plus mémorable, le Palacio de Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5* GL propose un hammam avec piscine intérieure, bain turc et service de massages, ainsi qu'une salle de sport très complète.