Groupe : Caroline Bujar, candidate expérimentée et polyvalente !

Je reste attachée à la ville de Troyes, mais suis ouverte à des postes avec un mixte présentiel et distanciel.



Il serait bien que les mentalités des TO, fournisseurs, etc... évoluent suite au Covid-19, et qu'ils ne se privent pas de personnes ayant du talent, pour des raisons géographiques, il faudrait vraiment qu'ils soient plus ouverts au télétravail.



Dans notre métier, tant qu'on a un ordinateur et un téléphone, on peut tout à fait travailler, même si nos collègues sont loin de nous. Avec des outils comme TEAMS, SKYPE, on peut être en lien permanent avec nos collègues, faire le même travail qu'eux et être tout aussi efficace.



Autre chose : la profession devrait vraiment revoir les salaires, car si beaucoup de personnes se sont détournées du tourisme c'est parce que les salaires y sont trop bas, par rapport aux responsabilités que l'on a.



Il faut rémunérer les employés à leur juste valeur et à la hauteur de leurs compétences, pour les faire revenir en agence.