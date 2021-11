Guadeloupe : les émeutes et le couvre-feu peuvent-ils justifier une annulation sans frais ?

Depuis une bonne semaine, la Guadeloupe connait une situation sociale plus que tendue.



Alors que des routes sont barrées, empêchant la circulation dans l'île, le soir des pillages de commerces ont lieu. Pour rétablir l'ordre et limiter les déplacements le soir, la préfecture de Guadeloupe a décidé de mettre en place un couvre-feu.



La mesure, renouvelée jusqu'au 28 novembre 202, interdit tous les mouvements entre 18 heures et 5 heures du matin. Elle est expliquée par les " les mouvements sociaux et des actes de vandalisme en cours, " selon le préfet.



Si les conditions ne sont pas optimales pour les clients, ces derniers peuvent-ils justifier, par les émeutes et le couvre-feu, une demande d’annulation sans frais du voyage ainsi que son remboursement intégral par le vendeur ?



Le code du tourisme dispose que tout voyageur a le droit de résoudre son contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination (article L.211-14 II. code du tourisme).



Rappelons que depuis Basse-Terre, "il est par exemple impossible de rejoindre l'aéroport par la route," nous confiait Jean-Michel Penchard, le président de Penchard Voyages.