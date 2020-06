Guillaume Cromer : "Il faut intégrer plus de durabilité dans le tourisme de demain !"

Il y a eu énormément d'appels et de manifestes, pour imaginer le monde d'après covid-19, plus durable et respectueux.Le nôtre portait sur une transformation du tourisme, car nous pensons que le moment était propice pour changer les bases et ne pas repartir comme en 40.Selon nous cette industrie du tourisme portée par une vision autour de la croissance à tout prix, et très libérale, ne va pas dans le bon sens, notamment en raison des urgences climatiques et sociales.Voir l'écosystème phosphorer sur "l'après" était plutôt intéressant, même si à un moment trop de manifestes tuent les manifestes.Néanmoins cela a permis de faire du bruit et de faire prendre conscience aux décideurs de la nécessité d'intégrer plus de durabilité dans le tourisme de demain.Il va falloir transformer tout ça en une réalité.Quand je vois les groupes Facebook, je trouve ça très bien, mais il sera important pour eux d'élaborer des stratégies, s'ils veulent faire changer les choses.C'est en quelque sorte ce que nous essayons de faire chez ATD.Nous sommes dans le concret en travaillant avec les décideurs, pour concrétiser nos idées par des amendements, des modifications de la législation, etc.Je pense que des choses vont rester.Quand je lis l'interview de Jean Pinard dans TourMaG.com, vous voyez bien que nous avons des décideurs qui ont une vision forte et concrète d'une autre trajectoire pour le tourisme., il est lié aux décideurs pas simplement à une vision de marché.J'ai pu échanger avec différents sénateurs, lors des travaux durant la crise, et certains m'ont dit que le tourisme durable est tout petit et qu'il a du mal à prendre, sauf qu'ils se trompent !Les choix que nous ferons, modifieront la manière de consommer des voyageurs.Il est triste de voir l'archaïsme de personnes qui valident les lois, concernant les enjeux du tourisme.