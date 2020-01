Guinée: Du changement pour l'obtention du visa

réservation hôtelière, certificat d'hébergement, billet d'avion,...

taxe bancaire incluse

photo et empreintes digitales

, la Guinée propose également, à ses futurs visiteurs,accessible sur l'adresse: paf.gov.gn/visa Sur ce portail gouvernemental, les requérants voyageant dans un butou encoredoivent remplir un léger questionnaire concernant leurs informations personnelles et sur le séjour puis insérer en ligne les copies du passeport, de la photo d'identité et de documents additionnels selon le but du séjour () enfin, s'élevant à 81.89 USD,) pouret, une fois imprimé, le visa sera à présenter à l'aéroport de Conakry puis) sera effectuée avant impression du visa par les autorités de l'immigration du pays.