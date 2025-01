Havas Voyages Monaco : "Une qualité de service, pour des clients aux profils atypiques"

TourMaG – Qui sont vos clients ?



Lucie Roirand : Nous servons une centaine de sociétés, pour des budgets annuels allant de quelques milliers à plusieurs millions d’euros. Notre ancrage dans la Principauté est fort et une partie importante de notre clientèle est monégasque.



Mais nous travaillons également avec des entreprises implantées dans le sud-est de la France, dans l’industrie, les finances, la pharmacie, l’ingénierie ou les nouvelles technologies. Nous gérons également les comptes de quelques grandes sociétés installées à Paris ou Lyon, ainsi que les déplacements de plusieurs clubs sportifs et de « family offices » (une famille et son personnel) qui s’apparentent à des PME.



Enfin, nous sommes l’agence référente pour de nombreuses sociétés de yachting et compagnies maritimes. Cette activité exige une forte technicité, avec une tarification spécifique pour les marins qui doivent rejoindre un bateau, un port, partout dans le monde.



TourMaG – En quoi ces clients particuliers impactent ils votre activité ?



Lucie Roirand : Nous proposons les mêmes outils et self booking tools (SBT), notamment Goelett, que les autres plateaux Havas Voyages, pour des clients qui recherchent une automatisation des tâches et souhaitent gagner en productivité. Cela représente environ 50% de notre activité.



Mais nous sommes bien davantage que des « émetteurs de billets ». Les particularités de certains clients se traduisent par des demandes atypiques qui s’apparentent parfois à un service de conciergerie, avec une approche VIP et une forte relation humaine.



C’est presque un travail « à l’ancienne » ! Cela demande une agilité, de l’expertise et beaucoup de réactivité pour réagir dans certains cas en quelques minutes. Nos collaborateurs, présents parfois dans l’agence depuis plus de quinze ans, peuvent répondre à ces besoins. C’est l’une de nos forces.