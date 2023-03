Heritage Golf Club annonce l’ouverture du « Golf La Réserve », premier et unique parcours de style links de l’océan Indien

Le territoire de Bel Ombre, où se situe Heritage Golf Club , accueillera en 2023 La Réserve Golf Course . Situé sur les hauteurs de Bel Ombre Nature Reserve et entouré de 81 hectares d’une végétation luxuriante et intouchée, La Réserve Golf Courseconstitué de fairways vallonnés, de dangereux bunkers et de greens parfaits. Chaque trou offre aussi des vues spectaculaires sur les montagnes et, plus loin, le lagon scintillant : La Réserve . La conception du parcours est si unique qu’elle est la première du genre. La configuration du terrain et les conditions de jeu seront constamment modelées et modifiées par les éléments, y compris les marées, ce qui obligera les golfeurs à adapter leur jeu aux conditions du moment. Chaque trou a été conçu comme un nouveau défi. De plus, La Réserve est len minimisant l’intrusion visuelle des bunkers, tees et greens, en utilisant des surfaces perméables, et en réutilisant et recyclant l’eau au sein du club-house et des autres bâtiments.