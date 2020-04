Homair Vacances offre 10 000 « Bons cadeaux vacances » aux soignants

Homair Vacances se mobilise pour les soignants et leur offre 10 000 « Bons cadeaux vacances » d’une valeur totale de 2 500 000 € (soit 10 000 bons cadeaux vacances d'une valeur unitaire de 250€) afin qu’ils puissent profiter de quelques jours de vacances dès qu’ils le pourront.



Ces bons cadeaux vacances sont utilisables sur l’ensemble des 130 destinations du groupe, sans minimum de commande et valables n’importe quand jusqu’à la fin de la saison 2020.



Ils sont mis à la disposition de tout personnel en activité exerçant dans les établissements publics de santé, dans les cliniques privées, dans les EHPAD, en pharmacies, mais aussi pour les professions libérales travaillant en maison de santé, en cabinet ou en itinérance, aides-soignants, ambulanciers, infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire et sages-femmes.