Hôtel Digital Media : la poussée du Display dans les Metasearch booste les résas hôtelières

Mais le résultat le plus frappant est celui du Display, l'une des dernières techniques de médias numériques, puisque, comme l'illustre la courte vidéo ci-dessous.Alors que les hôteliers cherchent aujourd'hui plus que jamais à optimiser leurs campagnes de Digital Marketing, il est essentiel qu'ils fondent leur stratégie sur des faits plutôt que sur des croyances ou des bonnes pratiques héritées du passé.Dans ce rapport, ils trouveront une analyse complète et actualisée sur les performances des différents médias numériques utilisés par les hôtels (Display, Metasearch, Search) en termes de volume de réservations générées, de coûts d'acquisition et de retour sur investissement publicitaire.L'étude est disponible sur le site D-EDGE en français (www.d-edge.com), allemand, anglais, espagnol, italien, portugais et tchèque.D-EDGE est une société SaaS qui propose des solutions e-commerce de pointe basées sur le Cloud à plus de 12 000 hôtels répartis dans plus de 100 pays.