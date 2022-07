Hotel Intelligence (HI) veut rééquilibrer la relation hôteliers/OTA

Les hôteliers ont perdu le contrôle de leur distribution face à la suprématie des OTA, détenteurs d’outils digitaux leur assurant une meilleure visibilité sur le web et surtout une disparité tarifaire qui leur est très souvent favorable.



Hotel Intelligence (HI), dans un communiqué, promet aux hôteliers de développer leur Direct Booking grâce à un site web optimisé et une technologie qui gère les disparités tarifaires et offre une capacité d'alignement automatique.



Les solutions de la strat-up "disposent d’une mise en place simplifiée, sans frais d’installation, ni engagement et avec une rémunération uniquement calculée sur les réservations réalisées."



L’hôtelier peut ainsi réduire significativement les commissions payées aux OTA (entre 15% et 25% en France) mais aussi retrouver une relation directe avec les clients et la capacité à les fidéliser.



Pour y parvenir, HI met l’intelligence artificielle et le Machine Learning à leur service au travers de 2 solutions phares. La première c'est Booking Website, dont la technologie permet de générer un site de réservation clé-en-main et intuitif, regroupant toutes les informations pour le Direct Booking : avis, photos, meilleur prix (généré en fonction des prix des OTA), comparatif en temps réel, etc.