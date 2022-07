Hôtellerie : la solution "Alexa Smart Properties for Hospitality" arrive en France

Cette nouvelle solution a été conçue pour renforcer la relation client des hôteliers, qui peuvent activer et personnaliser une série de fonctionnalités vocales en fonction des besoins de leurs clients (horaires du petit-déjeuner ou d’ouverture du spa, emplacement de la salle de sport, service en chambre ou le ménage, shampooing, mot de passe wifi, etc.).



Alexa peut également être configuré par les hôteliers pour permettre aux clients de contrôler et de régler des appareils présents dans leur chambre, tels que les lumières, les thermostats, les stores et les téléviseurs, selon leurs préférences personnelles.



Les clients peuvent aussi avoir accès à des milliers de Skills pour écouter la radio, jouer à des jeux, faire une séance de méditation ou d'entraînement physique rapide, écouter des bruits pour les aider à s'endormir et bien plus.



« Des messages d’accueil aux cours de fitness en passant par des sessions de méditation, Alexa pourra accompagner nos clients tout au long de leur séjour , a déclaré Andres Lopez-Dafonte, Directeur Général Adjoint de l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel.



L'outil est disponible en français et en anglais au sein de l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel. Il peut également être utilisé pour traduire des mots ou des phrases dans l'une des 50 langues prises en charge.



Les clients ont le choix de l’utiliser ou non dans leur chambre. Les enceintes connectées Amazon Echo sont dotées d’un bouton Arrêt microphone qui déconnecte électroniquement les microphones.



Les clients l'utilisent sans connecter leur compte Amazon à Alexa et les enregistrements vocaux ne sont pas sauvegardés.