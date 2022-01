Hôtellerie, restauration, événementiel : un déclenchement des aides dès 30% de perte du CA

Pour les entreprises de moins de 250 salariés qui sont affectées par les mesures et qui perdraient non plus 50, mais 30% de leur chiffre d'affaires sur les mois de décembre et de janvier, nous allons mettre en place une aide exceptionnelle au paiement de leurs cotisations salariales d'un montant égal à 20% de leur masse salariale brute, salaires plus charges

C'est une aide qui concernera tout particulièrement, je le dis, les entreprises de l'hôtellerie, cafés, restauration, mais aussi les traiteurs, le secteur de l'événementiel que je n’ai pas cité jusqu'à présent et pourtant, pour les mêmes motifs, il est extrêmement affecté par la crise sanitaire ou encore, par exemple, les agences de voyages. Ça, c’est la première mesure complémentaire à celle qui était déjà en vigueur

Elles attendaient plus, le Gouvernement y a répondu favorablement.Face aux restrictions sanitaires qui perdurent en France, les organisations syndicales représentatives du secteur de l'hôtellerie restauration et du tourisme espéraient que les aides soient élargies.C'est chose faite. Mardi 18 janvier 2022 dans la soirée, le Premier Ministre Jean Castex, accompagné d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et de Jean-Baptiste Lemoyne, représentant Bercy et le ministère des PME, a annoncé(voir vidéo ci-dessous).Alors que jusqu'à présent, il fallait perdre plus de 50% de son chiffre d'affaires pour pouvoir être aidé, les critères vont changer., a annoncé Jean Castex.".