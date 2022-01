Hôtellerie restauration : vers un déclenchement des aides dès 30% de perte du CA ?

Le secteur HCR (hôtellerie, Café et restauration) demande un élargissement des aides.



Les 4 organisations professionnelles représentatives du secteur (GNI, GNC, UMIH, SNRTC) ont tenu une réunion de travail avec Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué en charge des TPE/PME et leurs cabinets respectifs.



A cette occasion elles ont demandé d'élargir les dispositifs d'aides aux entreprises dès 30% de perte de chiffre d’affaires.



Pour rappel, les négociations précédentes avaient permis de débloquer un soutien du gouvernement dès 50% de perte de chiffre d’affaires, contre 65% précédemment.



"Ainsi, les 4 Organisations professionnelles représentatives et Bercy réfléchissent à un mécanisme d’aide au paiement des salaires qui pourrait être déclenché dès 30% de perte de chiffre d’affaires.



Si cette nouvelle mesure devait être mise en place, les représentants du secteur ont indiqué à Bercy leur souhait de porter la prise en charge de la masse salariale à hauteur de 20%, a minima pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 et cette aide est hors les critères des plafonds définis par l'Europe qui doivent être réévalué pour la France. " indique un communiqué de presse.