Hurtigruten Expeditions lance 7 nouveaux itinéraires en Arctique pour l'été 2023

Expéditions dans l’Arctique authentiqu

Le Groenland en été

Balade en Islande et Atlantique Nord

- Deux «e » - l'Islande, la côte Est sauvage du Groenland, l'archipel du Svalbard et l'île volcanique arctique rarement visitée, Jan Mayen. Ces croisières d’une durée de 17 jours sont au départ et à l’arrivée de Reykjavik, en Islande.- Une croisière d’expédition de 20 jours «» Itinéraire de 20 jours à la découverte des icebergs, des fjords, de la vie sauvage et des communautés locales le long de la splendide côte Ouest du Groenland, dont la baie de Disko.- Deux croisières d’expédition autour de l’Islande au départ de Reykjavik pour admirer sur 11 jours les panoramas d’Islande, sans oublier le passage du Cercle Polaire Arctique.- Deux croisières d’expédition «» sur 12 jours pour explorer l’Islande, les Îles Féroé, Shetland, Orcades et les Îles britanniques. Ces croisières lanceront et clôtureront la saison été 2023 du MS Maud, au départ ou à l’arrivée de Douvres.Les croisières d’expédition peuvent également être prolongées avec des séjours de 2 à 4 jours en Islande.