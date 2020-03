En réponse à l'épidémie mondiale de coronavirus, Hurtigruten suspend temporairement ses opérations.



Les croisières d'expédition seront stoppées jusqu'au 28 avril et les croisières à bord de l’Express Côtier de Norvège jusqu'au 19 avril 2020.



« La suspension temporaire des opérations a été une décision difficile à prendre. Et c'est un moment déchirant pour moi et pour toute l'équipe Hurtigruten.



Mais je crois fermement que c'est la seule décision responsable dans la crise extraordinaire à laquelle le monde est actuellement confronté » , a déclaré Daniel Skjeldam, CEO de Hurtigruten.



Comme le reste de l'industrie des croisières, Hurtigruten s'est engagé la semaine dernière à suspendre ses opérations dans les eaux américaines pendant 30 jours.