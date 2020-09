Hydrogène : Airbus présente ses concepts des premiers avions commerciaux "zéro émission"

Malgré la crise sanitaire ayant cloué tous les avions au sol et qui obscurcit l'avenir du secteur, l'aérien se cherche un avenir plus vert et durable. Et il n'a pas le choix d'opérer sa transition écologique, étant donné la pression des partis politiques et populaires qui ne cesse de monter.



Si les compagnies ont mis en place des politiques de compensation du carbone émis plus ou moins louables, la réponse pourrait bien venir du constructeur européen.



Airbus a dévoilé, ce lundi 21 septembre 2020, ces trois concepts commerciaux d'avion "zéro émission".



" Il s’agit d’un moment historique pour l’ensemble du secteur de l’aviation commerciale, et nous entendons jouer un rôle de premier plan dans la transition la plus importante que notre industrie ait jamais connue.



Notre vision d’un avenir “zéro-émission” pour l’aviation est audacieuse, et les concepts que nous dévoilons aujourd'hui livrent au monde un aperçu de notre ambition en la matière, " a déclaré Guillaume Faury, lePDG d’Airbus.



Pour mener à bien cette mission, le constructeur va s'appuyer sur l'hydrogène, un carburant sur lequel le gouvernement français compte bien s'appuyer, pour rendre notre économie moins polluante.



Et le patron d'Airbus de poursuivre.



" Je suis convaincu que l'hydrogène, utilisé aussi bien dans les carburants synthétiques que comme source d'énergie primaire, peut permettre de réduire significativement l'impact climatique de l'aviation. "