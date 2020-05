Hygiène et mesures sanitaires : Sun Resorts collabore avec SGS label d’évaluation de désinfection

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 13 Mai 2020

Sun Resorts collabore avec SGS spécialiste de la de la certification sur l'élaboration d'un nouveau programme pour évaluer l’efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection pour garantir des normes de propreté strictes afin d’atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19.



"Ce programme consiste en une inspection sanitaire et hygiénique couplée à des tests sur site utilisant les dernières technologies (ATP (Adénosine-Triphosphate) ou RT qPCR) avec des résultats disponibles dans les 3 heures environ après la collecte des échantillons." explique un communiqué de presse.

Selon François Eynaud, PDG du groupe Sun Resorts, « Depuis que le COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale et que la plupart des pays du monde, y compris Maurice, ont opté pour des mesures de confinement, l’industrie hôtelière souffre de la suspension des opérations des hôtels. Depuis le début de cette crise, notre priorité est de fournir un environnement de travail sûr à nos collaborateurs mais aussi de rassurer nos clients et partenaires que nos hôtels sont des lieux sûrs pour profiter de leurs vacances.



Je crois fermement aux efforts collectifs pour ramener notre destination sur la carte internationale et chez SUN, nous sommes ravis de montrer la voie. Avec ce nouveau certificat d’évaluation de désinfection, nous sommes en mesure d’assurer à toutes nos parties prenantes que nous restons pleinement déterminés à vaincre COVID-19. »

