I. Hôtellerie polynésienne : l’environnement pour rebondir après la crise sanitaire ?

Le rebond de l'hôtellerie polynésienne, malgré la pandémie, est encourageant.



Il a bénéficié également du protocole sanitaire renforcé de la destination qui, outre le PCR, teste les arrivants 4 jours après grâce à un kit qui est ensuite remis par les vacanciers aux autorités.



Mais cela ne suffira pas. Les hôteliers craignent unanimement une crise structurelle plus profonde, avec l’entrée dans la basse saison à partir de fin octobre...



Car les défis à relever sont immenses, compte tenu des facteurs propres au pays.



Parmi eux, la distance et les dessertes aériennes, l’avancée et l'ouverture des frontières de la région Pacifique, compte-tenu de la Covid-19, ou encore des hôtels qui n’ont pas pris suffisamment en compte la nouvelle donne éco6environnementale.



La clientèle nord-américaine qui représente près de 50% des visiteurs était moins présente cette année, et les réservations pour la basse saison qui arrive et se prolongera jusqu’en mars 2021, n’augurent pas d’une période faste.