La Polynésie française veut maintenir la fréquentation touristique durant la basse saison

Plutôt que d'afficher une étiquette "Covid-free", la Polynésie souhaite montrer qu'elle est " Covid-prepared ".



Et les efforts fournis par l'ensemble des acteurs touristiques a permis de sauver une partie de la haute saison, puisque 21 865 visiteurs se sont rendus sur place depuis le 15 juillet.



Parmi eux, 55% de Français et 35% d'Américains. Ces deux marchés sont d'ailleurs prioritaires en termes de communication et d'investissements.



" Les établissements hôteliers ont affiché des taux de remplissage allant de 35 à 65% au mois d’août et nous avons bon espoir que la tendance s’accélère avec des réservations plus tardives qu'à l'accoutumée et les nombreux reports enregistrés grâce à notre politique commune d’exemption des frais d'annulation ou de modification de séjour ", a ajouté Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme.



A noter que certains hôtels ont fermé leurs portes, comme l'Intercontinental Moorea et l'hôtel Tiaré Tahiti, tandis que les deux Sofitel Tahiti et Bora Bora sont en vente. D'autres hôtels ont décidé d'avancer leurs travaux de rénovation ou d'extension, tel le Méridien Bora Bora (réouverture en 2021) et le Hilton Tahiti (ouverture en mars 2021).



Les compagnies aériennes ont également joué le jeu. Au mois d’octobre, sept vols hebdomadaires assurent la liaison entre Paris et Tahiti via Vancouver (4 pour Air Tahiti Nui, 2 pour Air France et 1 pour French Bee). Ils passeront à six au 1er novembre. Idem du côté des Etats-Unis avec des vols A/R assurés par Air Tahiti Nui et United Airlines.