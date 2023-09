IFTM : BCD Travel organise sa journée des experts

Le salon aussi l’occasion de mettre en avant la toute nouvelle solution BCD Invite.



Cet outil numérique est conçu pour simplifier le processus fastidieux de gestion des voyageurs invités ou « non profilés » dans un programme.



BCD Invite offre, selon la TMC, « une solution simple, sécurisée et configurable qui permet aux organisateurs de voyages de gagner du temps et d'appliquer leurs politiques, tout en offrant aux voyageurs une expérience d'achat et de réservation moderne et sans formalités administratives ».



À l'avenir, « les organisateurs pourront « inviter » des participants à une réunion, qu'ils aient ou non un profil, à un événement spécifique avec des paramètres de réservation personnalisés avec une simplification considérable de la gestion des voyages de groupe pour les organisations ».