IFTM : CDS Groupe dévoile le thème du Hackathon 2021

Le Hackathon IFTM by CDS est la seule opération à ma connaissance de Recherche et Développement appliquée concrètement aux besoins des entreprises et de leurs voyageurs.



J’opte pour une nouvelle définition de la R&D : Reprise & Digital, un subtil mariage permettant de faire évoluer et d’innover l’industrie de l’hôtellerie d’affaires, de la technologie et du déplacement professionnel,

Il est unique et donc précieux." s'enthousiasme Ziad Minkara, le directeur général de CDS Groupe, sponsor du Hackathon IFTM 2019 et 2021.