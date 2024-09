IFTM, Nouveau GM, Changement de nom… Une rentrée en grande pompe pour les équipes de Jans Tours !

Par ailleurs, c'est à l'occasion de ce salon du tourisme, presque un an après l’union entre Bali Seken et Jans Tours, que l’équipe a le plaisir d'annoncer un changement majeur : Masaya Wonderland, le réceptif aux Philippines, adopte désormais les couleurs de Jans Tours. Ce nouveau nom marque une nouvelle étape dans leur expansion et engagement envers leurs clients.



Motivés par le souhait d'harmoniser les trois entités en France, aux Philippines et en Indonésie, les directeurs de Jans Tours sont convaincus que cette initiative apportera une meilleure clarté à leurs partenaires et clients, tout en facilitant le développement de la destination. C'est donc une rentrée en grande pompe pour Jans Tours et ses équipes, qui annoncent également l'arrivée d'un nouveau General Manager aux Philippines ainsi que l'ouverture d'un nouveau bureau à Manille.