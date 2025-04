IFTM : c'est parti pour les inscriptions à la Travel Agents Cup 2025

3 prix « Meilleur agent de voyages de France » avec 3 marches de podium décernés par le jury.

Une explosion d’émotions ! Incroyable de vivre ça, j’ai encore du mal à réaliser

Ce concours est une belle occasion de prouver la valeur ajoutée de notre métier face à internet

Je suis bluffée : le niveau monte chaque année. Honnêtement, ils peuvent tous être fiers d’eux, même ceux qui n’ont pas gagné

Laconserve le format mis en place lors de l’édition précédente, en s’appuyant sur une simulation réaliste d’interaction entre un agent de voyages et son client. La finale se déroulera en trois temps le jeudi 25 septembre, sur la scène principale de la salle ARENA du salon IFTM Le matin, les finalistes rencontreront undont ils ne connaîtront ni le profil, ni les préférences de voyage à l’avance. Seuls les partenaires de l’événement leur seront communiqués. Un échange de 20 minutes permettra aux participants de poser des questions et de cerner les attentes du client afin de proposer une offre sur mesure.À la mi-journée, les candidats prépareront en autonomie leur. Ils pourront échanger avec les représentants des marques partenaires pour enrichir leur scénario et y intégrer des éléments différenciants.L’après-midi, la scène de la salle ARENA se transformera en agence de voyages. Chaque finaliste disposera dedevant un jury composé de professionnels du secteur. La présentation débutera par la, présentant son profil, son agence et sa vision du métier.Le jury évaluera la pertinence du scénario, la qualité de la relation client et l’aisance à l’oral. En cas d’égalité, le témoignage du client fictif servira de critère de départage. 5 prix sont remis aux agents de voyages ayant présenté les meilleurs scénarios de voyage :Des témoignages issus de l’édition 2024 rappellent l’impact de l’événement sur les participants. Noémie Warie, lauréate 2024, confiait : «. », déclarait : «. », soulignait pour sa part : «. »