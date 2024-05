IFTM se tourne vers de nouveaux horizons durables

Concernant les grands temps forts, au-delà de la traditionnelle Conférence Inaugurale, le Panorama international, la Convention Afrique, et les ateliers « Quoi de neuf à vendre » feront leur retour.



Toujours dans l’optique de créer de nouveaux horizons durables pour le secteur touristique, 3 axes majeurs seront explorés lors de l’édition 2024 avec un programme de conférences en s’appuyant sur différents piliers :



● L’environnement : Afin que chacun puisse intégrer les enjeux durables à sa stratégie globale, le programme de conférences d’IFTM 2024 proposera d’aborder les sujets durables avec pour ambition de trouver des solutions concrètes et de bâtir un avenir meilleur pour l’industrie du tourisme et pour la planète.



● L’attractivité et l’inclusion : Le programme de conférences 2024 visera également à promouvoir l’inclusion sous toutes ses formes et de la diversité pour rester pertinente et attractive pour tous



● Le digital : En 2024, le Village des Startup et la zone Tech sont repensés dans leur intégralité pour mettre davantage en avant les enjeux technologiques d’aujourd’hui (IA, réalité augmentée, immersion) aussi bien dans les loisirs que dans le voyage d’affaires et le MICE.



Parmi les temps forts :

o Une nouvelle formule du Village des Startups et du concours Startup Contest

o De nouveaux ateliers « Quoi de neuf dans la Tech »