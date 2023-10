IN TOURS PORTUGAL à l'IFTM - Top Resa - Paris

Le mois d'octobre commence par une présence importante à l'IFTM - Top Resa, à Paris. Il s'agit d'un événement crucial pour IN TOURS PORTUGAL, car nous avons l'occasion de retrouver nos chers clients et de profiter de l'occasion pour nouer de nouveaux contacts.



Lors de cet événement, nous présenterons également notre nouveau catalogue pour 2024, qui comprend un nouveau programme dédié à l'artisanat portugais. C'est une nouveauté qui permettra à vos clients de découvrir le nord du Portugal, ses traditions et ses habitants.





Nous aurons notre propre stand à l'IFTM - Top Resa et nous serions ravis de vous accueillir et d'en savoir plus sur vos besoins et ceux de vos clients.