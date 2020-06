Il nous manquait... "Je m'en vais vendredi à Orly..." (air connu)

Le Groupe ADP rouvre le vendredi 26 juin l'aéroport Paris-Orly fermé au trafic commercial passager depuis le 1er avril dernier.



L'aéroport devrait accueillir ce vendredi plus de 70 vols et près de 8 000 passagers transportés par une dizaine de compagnies.



Le premier décollage sera opéré par la compagnie TRANSAVIA pour un vol à destination de PORTO.



Cette réouverture est progressive : seul le secteur d'Orly 3 est pour le moment opérationnel.



Orly 1, 2 et 4 seront rouverts au fur et à mesure que la demande s'amplifiera.



Bien que toutes les compagnies n'aient pas encore déposé leur programme de vol, il est d'ores et déjà possible de dresser une première cartographie des destinations françaises et européennes pour les semaines à venir.